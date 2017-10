Alunos da URI lançam livro de contos

Santiago – Os alunos do segundo ano da Escola da URI lançaram o livro “Os melhores contos sadios da América Latina”. Segundo a professora Ana Paula Milani Zaboetski, a turma foi dividida em grupos e cada um deveria produzir uma narrativa no gênero “conto” com temática livre. No final, saiu um livro com os mais variados assuntos: maçonaria, psicologia, loucura, escravidão, ditadura, violência, conflitos pessoais e tecnologia. “Cada um deu sua contribuição, seja na capa, organização, escolha do título, tudo decidido por votação”, conta a professora.