Ambulantes terão que ir para a pracinha do QG

Santiago – Novamente houve polêmica envolvendo vendedores ambulantes. Desta vez a repercussão foi com um vendedor senegalês que foi notificado pelos fiscais da prefeitura no calçadão. Aí surgiram manifestações de toda ordem, a maioria querendo que ele seguisse como estava, que não atrapalhava ninguém, que é uma pessoa e que precisa trabalhar etc.

Todos podem vender, desde que legalizados

Pela manhã o prefeito Tiago falou na Rádio e informou que não foi só o senegalês o notificado, mas também outros 12 ambulantes, assim como vai o alerta ao próprio comércio que ocupa as calçadas e impede a passagem das pessoas.

Cadeiras nas calçadas

Tiago Gorski disse ainda que a prefeitura é a favor dos vendedores ambulantes, desde que em pontos fixos e legalizados e que para isso destinará a praça do QG. Quem desejar ocupar aquele lugar pode procurar a Secretaria de Indústria e Comércio.

Ambulante tem que “perambular”

A prefeitura recebeu várias reclamações de empresários e do Centro Empresarial para agir, uma vez que os empresários pagam aluguéis altos, arrecadam impostos e ainda geram empregos que ajudam a manter a cidade e um serviço de qualidade para todos.

Ainda, segundo a fiscalização, os “ambulantes” até pagam taxas, mas de ambulantes, ou seja, para andar pela cidade, não para se estabelecerem em pontos fixos e em frente de lojas que pagam altos impostos.

O secretário de gestão Eldrio Machado (abaixo) fala que o projeto para um centro popular de compras na pracinha do QG já existia e que ninguém quer impedir ninguém de trabalhar, mas todos devem seguir as regras ou alguém sempre sairá prejudicado.

“A administração pública precisa trabalhar pra resolver as questões de maneira coletiva e não individual”, disse o prefeito, sugerindo uma solução para todos os ambulantes.