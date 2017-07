Apenas três hospitais da região serão referência para partos

Secretários de Saúde de municípios da região e representantes da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ª CRS) definiram os hospitais que são referência para o atendimento a gestantes. O Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), a Casa de Saúde (Santa Maria) e o Hospital de Caridade de Santiago são as três instituições que atendem aos critérios estabelecidos pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB). A comissão é um fórum de negociação entre o Estado e os Municípios na implantação e operacionalização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os casos considerados de médio e baixo risco serão encaminhados para a Casa de Saúde e para o Hospital de Caridade, em Santiago. Para essas instituições, estão previstos recursos financeiros para esses procedimentos. Já as situações de alta complexidade terão como destino o Husm. Conforme a secretaria Estadual da Saúde a proposta não proíbe que hospitais de pequeno porte façam partos, desde que sigam as exigências da vigilância sanitária. O dinheiro enviado, porém, será menor, de acordo com a tabela SUS.

