Banrisul deu lucro de meio bilhão

De janeiro a setembro deste ano, o Banrisul obteve lucro demais de 536 milhões de reais. Excluindo as despesas com plano de aposentadoria voluntária e efeitos fiscais, o valor sobe para 587 milhões, 18,9% acima do apurado no mesmo período do ano passado. O patrimônio líquido teve crescimento de 4% em um ano, com o patrimônio líquido atingido R$ 6,7 bilhões em setembro de 2017. A expansão foi de R$ 259 milhões. Os ativos totais apresentaram saldo de 71 bilhões em setembro de 2017, crescimento de 5,1% em relação a setembro de 2016, ampliação proveniente do aumento dos depósitos. Nos próximos meses o governo gaúcho pretende se desfazer de 49% das ações do banco, usando o valor arrecadado para investimentos e o restante para pagar o 13º do funcionalismo.