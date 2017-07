Caiu o número de acidentes

Santiago – Um relatório da Guarda de Trânsito apontou que de janeiro a junho de 2017 aconteceram 233 acidentes na cidade, contra 283 no mesmo período do ano passado. A redução de quase 20% é atribuída a melhoria na sinalização, colocação de redutores de velocidade e a conscientização dos motoristas. Os 233 registros envolveram 308 carros, 79 motos, 26 caminhões e seis ônibus. As ruas com mais casos são a Tito Beccon, Pinheiro Machado, Bento Gonçalves, Sete de Setembro, Getúlio Vargas, Aparício Mariense, General Canabarro, Benjamin Constant e Dr. Rivota.