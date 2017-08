Câmara fez aniversário e homenageou cidadãos

Santiago – Na noite de terça (22), a Câmara fez uma sessão solene em comemoração aos 133 anos do Parlamento Municipal, com a entrega de títulos de cidadania e benemerência para pessoas que contribuem com o desenvolvimento da cidade em diversas áreas.

O título de Cidadania destaca pessoas que nasceram em outros municípios, mas que vivem na cidade há mais de 12 anos. Neste ano, foram reconhecidos Alvimar José de Moraes Cogo (indicação do vereador Rafael Nemitz), Carlos Alvim de Oliveira (Décio Loureiro), Clóvis da Rosa Insaurriaga (Batista Manzoni), Delcio Machado de Oliveira (Tadeu Machado), Mara Rúbia Santos Melo (Marcelo Gorski), Maria Gladis Ferraz Campanher (Nelson Abreu), Maria de Fátima Franki Friedriczewski (Eva Muller), Noemio Giacomo Gavioli (Davi Vernier), Patrícia Maria Telles Martins (Dionathan Farias) e Vander João Guasso (Clairton Pivoto).

Os homenageados com o título de Cidadão Benemérito foram: Maria de Lourdes Bonotto Dalenogare (indicação de Cleusa Canterle) e Ruderson Mesquita Sobreira (Joel Oliveira).

