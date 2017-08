O temor de uma estiagem prolongada antes da chegada da primavera está com os dias contados. A chuva volta com força à região neste final de semana do Dia dos Pais, dará uma folga entre segunda e quarta, e volta na quinta (16) continuando até o dia 20. Neste período o acumulado passará de 100 mm, aumentando o nível de rios e açudes. O frio também volta ao Estado (com mínimas de 4 graus), mas não há previsão de geadas.