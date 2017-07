Santiago – Em junho os acadêmicos estiveram em Foz do Iguaçu, no Paraná. O grupo visitou as Cataratas, Parque das Aves e Usina Hidrelétrica de Itaipu e vivenciaram, na prática, conteúdos observados em sala de aula, além de conhecer diversas espécies da fauna e flora brasileira. A viagem foi organizada pelo acadêmico Fernando Bertazzo e teve o auxílio das professoras Cisnara Pires Amaral e Ludmilla Ribeiro.