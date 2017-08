CIEP: cadeados, educação e amor

(por Stêvão Limana)*

Santiago – A Escola Dr. João Eduardo Witt Schmitz, conhecida como CIEP, atua em Santiago desde 1993, no bairro Carlos Humberto. Atende alunos do ensino fundamental e também em turno integral, estudantes do 1º ao 5º ano. A Escola recentemente tem sofrido com muitos roubos, mas a dedicação e carinho da equipe gestora não deixam manchar os anos de afeto à comunidade. A diretora Marisete Sales abriu as portas da Escola, e esclareceu diversas dúvidas da comunidade.

Infraestrutura:

Com capacidade para até 2 mil estudantes, hoje, a Escola tem 200 alunos matriculados. Contém refeitório, cozinha industrial, quadra de esportes, horta cultivada pelos alunos e grande espaço para eventos.

Arrombamentos:

No último mês, foram registrados quatro arrombamentos. Os roubos foram

Conteúdo liberado somente para assinantes. Assine aqui![/woocommerce_non_members_