Começa o asfaltamento da Tito Beccon

Santiago – A Secretaria de Obras prevê que antes das festas de final de ano esteja concluída a primeira fase do asfaltamento de mais de 1.200 metros na rua Tito Beccon, no bairro Vila Nova. Vai interligar a esquina da Convexo Pizzaria com o asfalto do 9º B Log. Conforme o secretário de Obras, Haroldo Pouey, seria o equivalente a 10 quadras, já que é um trecho longo. A primeira camada é a que faz a correção sobre as pedras de calçamento, até que possa ser colocada a camada definitiva e as sinalizações, lombadas etc. Quando estiver pronta, o investimento terá chegado a R$ 700 mil de um convênio com o Daer. Essa era uma obra muito esperada pelos santiaguenses e vai melhorar a trafegabilidade da Tito Beccon.

Em breve – A Secretaria de Obras também está com dinheiro liberado para fazer a colocação da segunda camada de asfalto da General Neto, entre a Ponte Seca e a rótula da Assembleia de Deus, interligando com a Tito Beccon. Mas essa obra só acontecerá depois de ser concluída a primeira fase do asfaltamento da Tito.

Fonte: www.santiago.rs.gov.br