Confira o calendário do Pis

Neste dia 27 de julho começa o pagamento do Pis/Pasep. Os primeiros beneficiados serão os trabalhadores nascidos em julho, ano base, 2016. O abono é direito do trabalhador inscrito no Programa de Integração Social (Pis) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) há cinco anos, pelo menos.

Para ter direito, o trabalhador deve ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2016, com salário mensal (média) de até dois salários mínimos. Tire dúvida pelo 0800-726-0207.

Para sacar, vá com o Cartão Cidadão e senha cadastrada a uma casa lotérica, a um ponto de atendimento Caixa Aqui ou aos terminais de autoatendimento da Caixa. Caso não tenha o Cartão Cidadão, o valor pode ser retirado em qualquer agência da Caixa até 29 de junho de 2018.