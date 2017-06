Coxilha de Ronda repassa 13 mil ao asilo de Santiago

No mês passado o CTG Coxilha de Ronda promoveu um rodeio de trios, distribuindo mais de 22 mil em prêmios. Entre as provas de laço havia a taça Asilo Santa Isabel, revertendo toda a renda à instituição. Nesta semana, o patrão João Carlos Gripa e demais integrantes da patronagem do fizeram a entregue dos 13.720 reais à direção do asilo. O presidente, João Nelson Machado, agradeceu pela contribuição e lembrou que somente com ações como esta que será possível a ampliação do asilo.