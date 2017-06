Crack, maconha e cocaína no sutiã

Santiago – Uma mulher de iniciais M.E.V.S, 30 anos, foi flagrada tentando entrar no presídio com drogas. De acordo com a administração do local, ela carregava no sutiã aproximadamente 42 g de crack, 38 g de maconha e 18 g de cocaína. Foi levada para registro na delegacia e logo deverá voltar ao presídio, mas não como visitante.

O flagrante ocorreu durante a revista, quando uma agente solicitou que a acusada tirasse as peças com metais para passar no detector. Como o sutiã tinha hastes, ela precisou tirá-lo, sendo descoberta. O fato ocorreu perto das 14h20. Segundo a administração, a mulher tinha um irmão na cadeia (entrou para a condicional) e fazia visitas frequentes a um companheiro.