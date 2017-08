Crime bárbaro: neto mata a avó e esfaqueia o tio

Santiago – O domingo de confraternização em Santiago por causa do Dia do Vizinho começou de forma trágica para uma família da Vila Nova. Um jovem matou a avó de 80 anos e esfaqueou o tio (42 anos) nesta manhã. Conforme ocorrência policial, Wiler Vargas Pereira, 26 anos, teria surtado ao começar falar em religião. Ele foi na cozinha, pegou uma faca e desferiu vários golpes em Maria José Flores Vargas. O filho da idosa, Severino Flores Vargas, tentou intervir e acabou esfaqueado também. Ele foi socorrido e levado hospital, onde passa por cirurgia. Seu quadro e grave.

O crime – A idosa morava com o filho e uma neta (irmã do assassino). A jovem estava dormindo e quando acordou Wiler já havia matado a avó e esfaqueado o tio, que é doente mental. O autor foi preso em seguida pela Brigada em sua casa no bairro Eucaliptos (rua Cleiton da Rocha). Ele alegou que sofre de problemas mentais e que não lembra de nada do que fez.

Reincidente – Wiler, que já tem passagem pela polícia, será levado ao presídio. Em 2013 ele se envolveu numa briga num parque de diversão na frente da escola da URI e também esfaqueou outras pessoas.