Deputados gaúchos aprovam o fim da licença-prêmio

Com 35 votos favoráveis e 16 contrários a Assembleia aprovou, em 1º turno, a proposta que termina com a licença-prêmio dos servidores estaduais. Para a nova norma valer, será preciso uma nova votação, aguardada para a próxima semana. A proposta de emenda à Constituição (PEC) prevê que os trabalhadores do Executivo terão folga de três meses a cada cinco anos trabalhados, desde que comprovem terem feitos cursos de qualificação.

Mudanças

A medida valerá apenas para servidores que forem nomeados a partir de sua promulgação, o que não tem data prevista para ocorrer. A PEC prevê que as licenças não retiradas perderão a validade em três anos e não poderá mais utilizar o tempo de licença não utilizado para poder se aposentar antes do previsto. Atualmente, a licença-prêmio é concedida aos servidores concursados e em cargos em comissão que completam cinco anos de trabalho. A folga remunerada é de três meses, podendo ser parcelada em três períodos de um mês.