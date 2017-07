Desconto de 80% para quem pagar os atrasados

Santiago – O prefeito Tiago Gorski assinou a lei que concede desconto de 80% sobre os juros e a multa para quem está em dívida com o IPTU, alvará e também para os programas habitacionais Cohab e Pró-Moradia. Para poder fazer o seu pagamento e ficar em dia com os tributos, o prazo será até dia 29 de setembro. Conforme a secretária da Fazenda, Cristiane Vesz Gonçalves, o contribuinte que esteja em dívida ativa deve procurar o setor de Arrecadação da Prefeitura para retirar o boleto com a remissão das multas. O desconto de 80% dos juros é válido para quitação à vista dos tributos.