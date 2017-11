Diminui o número de nascimentos no Brasil

No ano passado, 2.793.9352 crianças nasceram no Brasil. A análise dos últimos sete anos indica que esse é o primeiro ano com queda no total de nascimentos do País. Na comparação com 2015, o País apresentou uma redução média de 5,1% no total de nascimentos. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Das regiões, a Sul foi a que registrou menor queda (3,8%). Sendo que no RS o número de natalidade caiu 4,7% e em Santa Catarina 2,2%. Embora o nível de nascimentos tenha se reduzido em 2016, a distribuição percentual de nascimentos por grupo de idade da mãe se manteve inalterada em relação a 2015, com idade média entre 20 e 24 anos.