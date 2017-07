Dores no corpo? Saiba como se tratar com a kinesiologia

No dia 2 de junho estará em Santiago o médico e professor Volmir Raldi, integrante do Centro de Tratamento da Coluna, que vai ministrar um curso de Kinesiologia, que acontecerá no auditório da Câmara de Vereadores, a partir das 19h. O curso, que tem certificação internacional, é voltado a profissionais da área de fisioterapia, atletas, praticantes de pilates, dança, artes marciais etc.

A Kinesiologia é uma técnica chinesa que permite identificar desequilíbrios físicos, mentais, emocionais, energéticos, psíquicos, estruturais e nutricionais e corrigi-los. É um método que visa aumentar os níveis de energia vital do organismo e estimular as suas capacidades de auto-reequilíbrio, de forma a manter uma boa saúde.

Informações e inscrições pelo fone 3249-1041, na NV Materiais de Construção.