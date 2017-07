Indonésia – Uma aposentada de 71 anos se casou com um adolescente de 16 depois de eles ameaçarem cometer suicídio duplo caso as famílias continuassem contra o matrimônio. Com 55 anos de diferença, Rohaya se uniu a Selamat Riayadi em cerimônia religiosa conhecida como nikah siri (informal), não sendo reconhecida legalmente no país. Os dois são pobres, o que afastou a suspeita de golpe do baú.