Encontro sobre educação

Santiago – Nesta semana aconteceu um reunião do Proibe – Programa de Inovações Pedagógicas e do Grupo Kitanda (UFSM) na escola Cristóvão Pereira para viabilizar um seminário internacional sobre educação envolvendo os municípios do Vale do Jaguari e convidados. Representantes das prefeituras de Santiago, Capão do Cipó e São Vicente participaram desse primeiro encontro. Veio até uma comitiva de professoras e gestoras de Júlio de Castilhos, lideradas pela secretária de Educação Rosemari Casarin, entre outros.