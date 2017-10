Enem: candidatos poderão saber seu local de prova na sexta, 20

O Inep liberará nesta sexta, a partir das 10h, os cartões de confirmação da inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio. Neles os inscritos poderão saber seu local das provas, que acontecem nos dias 5 e 12 de novembro. O documento traz o número de inscrição; data, hora e local das provas; a opção de língua estrangeira escolhida e os atendimentos especializados, caso tenham sido solicitados.

O cartão de confirmação pode ser consultado pela “Página do Participante” ou pelo aplicativo do Enem, que deve ser atualizado, também na sexta. Para acessar o documento basta fornecer o número do CFP e a senha cadastrada na inscrição. Não é obrigatório levar o cartão de confirmação nos dia das provas, mas o Inep sugere que o façam para facilitar o acesso às informações de sua inscrição.