Engetec é a solução em engenharia para Santiago

Uma equipe qualificada e pronta para atender às necessidades da sua empresa. É isso que a Engetec tem a oferecer para Santiago e região. A empresa começou a atender em setembro do ano passado e tem soluções para diferentes áreas, oferecendo desde treinamentos ligados à segurança do trabalho, até assessoria jurídica e em medicina do trabalho, além de serviços de engenharia.

A Engetec conta com profissionais capacitados e prontos para facilitar a vida dos clientes. A equipe é composta por três técnicos e um engenheiro de segurança do trabalho, além de engenheiros ambiental, mecânico e eletricista.

Serviços oferecidos

A Engetec faz diversos treinamentos, entre eles: Comissão interna de prevenção de acidentes do trabalho (NR 05); Equipamentos de proteção individual (NR 06); Segurança em instalações e serviços de eletricidade (NR 10); Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção (NR 18 admissional e operador de máquinas); Espaços confinados (NR 33); Trabalho em altura (NR 35) e Treinamento de prevenção e combate a incêndio (RT 14).

A empresa também oferece assessoria em medicina e segurança do trabalho. Os profissionais executam diferentes projetos, como o programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA), laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), programa de condições de meio ambiente do trabalho na indústria da construção civil (PCMAT), programa de controle médico de saúde ambiental (PCMSO), perfil profissiográfico previdenciário (PPP), plano de prevenção contra incêndio (PPCI), plano simplificado de prevenção contra incêndio (PSCI) e atestado de saúde ocupacional (ASO). Além disso, há assessoria jurídica de direito do trabalho e previdenciário.

Engenharia elétrica, ambiental e mecânica

Entre os profissionais da equipe há um engenheiro eletricista que produz laudo técnico e projeto de SPDA, laudo de instalações elétricas, eficiência energética, assessoria e consultoria energética. Uma engenheira ambiental, responsável pela parte de licenciamento, laudos e relatórios, PGR/PRG, educação ambiental, implementação de Sistema de Gestão Ambiental, Cadastro Ambiental Rural (CAR), projetos de sistemas de tratamento, cadastramento no Ibama e Anvisa. E um engenheiro mecânico que faz projeto e laudo de linha de vida e andaimes, adequação à NR 12 e laudo de inspeção veicular escolar.

Atendimento – Tito Beccon, 1557, sala 3. Fones: 3251-0032 e 9643-7668. E-mail: engetecsantiago@gmail.com. Facebook: /engetecoficial.