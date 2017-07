Estado ganha reforço na segurança

A partir desta segunda (24), a Brigada Militar passa a contar com mais de mil novos soldados no policiamento ostensivo em 21 cidades com maior índice de criminalidade do Estado. Nesta semana aconteceram as formaturas de conclusão do curso.

Novo concurso – Há pouco, o governador Sartori anunciou um novo concurso para contratação de mais 6,1 mil profissionais para atuar na Segurança Pública. O maior número é para a Brigada Militar, com 4,3 mil vagas, sendo 4,1 mil para o cargo de soldado e 200 para o quadro de oficiais da corporação.