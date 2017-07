Estado pagará 650 reais na primeira parcela dos salários de julho

A secretaria estadual da Fazenda confirmou que pagará apenas 650 reais ao funcionalismo na próxima segunda, 31 de julho. O valor, que ficou abaixo da expectativa inicial do governo, repete a segunda menor parcela inicial paga aos trabalhadores, que foi depositada em julho de 2016. No dia 31 também será depositada mais uma parte do 13º salário de 2016. Os valores estarão disponíveis nas contas dos servidores logo no começo da manhã. Já os funcionários ligados às fundações receberão os vencimentos de forma integral na quarta (2).

A folha salarial de julho chegou a 1,174 bilhão, considerando 344 mil vínculos (entre ativos, inativos e pensionistas). Na comparação com o mês de junho, julho fecha com queda superior a 276 milhões na receita líquida do Estado.