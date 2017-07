Ex-prefeito Cássio Peixoto é cidadão de Unistalda

A Câmara de Unistalda fez uma sessão para homenagear Cássio Peixoto, ex-prefeito de Santiago que em 1992 levou água à antiga vila. Na época, o ex-prefeito viu que esse era o maior problema. O Estado começou as obras, mas por falta de dinheiro acabou deixando pela metade. Aí a prefeitura de Santiago foi quem terminou o serviço. Hoje o município tem uma barragem que nunca secou, nem mesmo com as piores secas.

Gratidão

Marco Peixoto, presidente do Tribunal de Contas e irmão do homenageado, disse que a melhor coisa que um político recebe é a gratidão, a “memória do coração”. Por isso, agradeceu a todos pelo carinho que sempre tiveram por sua família.

Um futurista

O deputado Bianchini foi quem mais qualificou o trabalho do ex-prefeito Cássio. Disse que ele foi um administrador de visão, que industrializou Santiago e que projetou a cidade para o futuro.

Crise, que crise?

Cássio agradeceu pela homenagem e citou que todo governo deve trabalhar com prioridades. Por isso, ele e sua equipe sempre ouviram nas lideranças para fazer o melhor por todos. Relembrou dos tempos difíceis e que se hoje falam em crise é porque não sabem aproveitar os momentos para inventar soluções.

Sessão prestigiada

A proposição para que Cássio Peixoto recebesse o título de Cidadão Unistaldense partiu do vereador Paulo Jair Marques (PP), apoiado por toda a sua bancada. Várias autoridades, familiares e amigos foram assistir à solenidade presidida pelo vereador Sílvio Beilfus (PP), dentre eles os deputados federal Luiz Carlos Heinze (PP) e estadual, Miguel Bianchini (PPL); os prefeitos José Ribeiro, de Unistalda, e Tiago Gorski, de Santiago; o presidente do TCE, conselheiro Marco Peixoto; o diretor da URI, Chico Gorski, vereadores, imprensa e comunidade.

Momento nostálgico

Se Pedro Coelho Almeida, mesmo aos 87 anos não esquece do ex-prefeito Cássio, de quem foi o primeiro motorista. O seu Pedro foi abraçá-lo e dizer que antigamente era ele quem transportava os alunos do interior em sua camionete Rural e agradeceu pela confiança e oportunidade que recebeu.