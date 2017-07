Fila para comprar maconha no Uruguai

O Uruguai é o primeiro país do mundo a liberar a venda da maconha em farmácias. E, pelo movimento no primeiro dia (19 de julho), o negócio vai dar certo. Às 8h, muitos dos 16 mil uruguaios que se cadastraram como usuários já faziam fila, esperando o início das vendas. Os farmacêuticos, no entanto, estão céticos em relação à rentabilidade do negócio. Para fazer a compra, é preciso se registrar, e cada pessoa inscrita tem direito a comprar 40 gramas mensais, a 1,30 dólar o grama. Apenas cidadãos uruguaios, ou residentes legais no país, são autorizados a comprar a erva nas farmácias, o que elimina a possibilidade de compra por turistas.