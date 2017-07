O tempo muda entre a noite de sábado e a manhã de domingo trazendo chuva e frio a todas as regiões do Estado. A frente fria é tão forte que em alguns pontos do RS pode nevar na segunda e terça. Quase toda a semana será extremamente frio com temperatura muito baixa o dia todo o que favorecerá a formação de geadas. Já quanto a chuva, será de fraca intensidade e não há previsão de nova ocorrência até o final do mês, o que já começa a preocupar os produtores rurais.