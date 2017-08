Fiorino lotada com oito pessoas capota e mata uma adolescente

Gravataí – Uma jovem de 16 anos morreu na madrugada de sábado (12) após uma Fiorino capotar em um cruzamento da RS-118. O motorista relatou que estava trafegando pela Estrada Itacolomi após sair de uma festa. Ao chegar no cruzamento com a RS-118, não parou no sinal vermelho por questões de segurança. Um caminhão que trafegava na rodovia no sentido Gravataí-Sapucaia atingiu a caminhonete, fazendo a Fiorino capotar. Oito pessoas estavam na Fiorino (a capacidade é pra duas) no momento do acidente , entre elas a adolescente que morreu no local. O nome da vítima não foi confirmado.