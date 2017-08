Freira tem 108 anos e muita vontade de viver

São Chico – A irmã assisense Ináh Canabarro Lucas, 108 anos, há poucos dias foi agraciada com a comenda Valdir Ramos Borges pela Câmara de Vereadores. O projeto foi uma iniciativa do vereador Jeremias Oliveira (PDT), com o objetivo de homenagear assisenses que se destacaram em outras cidades. Jeremias foi até Porto Alegre e conversou com a freira que contou um pouco da sua vida.

Os anjos disseram amém

“Lembro-me de quando eu era pequena. Estava no colo da mãe e ouvi falar que os filhos estudariam num colégio de freiras. Perguntei então o que eram freiras e minha mãe respondeu que eram mulheres que viviam rezando. Eu disse então que queria ser freira e acho que os anjos disseram amém, pois aos 19 anos entrei para a Companhia de Santa Teresa de Jesus, em Santana do Livramento”, conta a freira Ináh.

Vida longa sem segredos

Ao ser indagada do segredo da longevidade a religiosa respondeu: “Eu não sou velha! E se é um segredo, eu não posso contar! Como de tudo, menos banana! Gosto de churrasco de carne gorda. De manhã, tomo um café na minha canequinha do Inter e três bolachas salgadas. Agora me deram uma maçã para comer e inventaram que eu tenho que ‘merendar’, mas isso tira a vontade de comer no almoço. Quando sobra uma linguicinha do jantar, guardo para saborear no café da manhã. Nunca estou sem fazer nada. Quem fica sem fazer nada começa a pensar coisas ruins. Jogo paciência, ou faço palavras-cruzadas, pinto, leio, desenho, acompanho o noticiário e tenho meus momentos de oração durante o dia. A felicidade prolonga a vida e sou feliz por ser consagrada”, diz Ináh.