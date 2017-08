Giro noticioso: veranico, quadrilhas presas, corrupção…

por João Lemes – Estamos no verão? A notar pelos ipês, o verão chegou e faz horas. Nos próximos dias até baixará a temperatura, mas não pra firo, frio… E a chuva só virá em pancadas entre hoje e amanhã. Na semana que vem, outras pancadas entre 15 e 20mm. Esse foi o julho mais quente e seco dos últimos 40 anos. O trigo sofre sem umidade no solo, o pasto sofre…

Caminhoneiros – A greve dos caminhoneiros não atingiu o esperado, pelo menos aqui no sul. Na nossa região, o manifesto mais perto é em São Luiz, onde só passam os carros de passeio, conforme foto da Polícia Rodoviária Federal.

Fim da linha para assaltantes de ônibus

Força-tarefa da segurança prende quadrilha que assaltava ônibus de turistas e lojistas na capital que vinham do Paraguai e de outros centros de compras. Imaginem que eles torturavam os passageiros, davam coronhadas e até usavam o raio paralisador da taser (arma de choque da polícia). Só neste ano foram mais de 40 assaltos.

Os manés espertalhões

Brasília – Mais um rombo foi descoberto na sobras do estádio Mané Garrincha (Brasília). Acreditem: nas barbas da lei, dos políticos que fiscalizam (ou que deveriam), superfaturaram mais que o dobro do serviço. Gastaram mais de dois bilhões no estádio que serviu à Copa e agora está lá, atirado. Este Brasil é mesmo rico e forte. Não quebra nunca!

Aécio será preso?

E agora de novo pedem a prisão do senador Aécio (PSDB). Sabem como que os tucanos estão se defendendo? Com a velha balda; “se alguém chama os “meus” de ladrões, o jeito é atacar chamando os deles de ladrões”. Ou seja; um roubo justifica o outro.

Melhores do Ano – sem segundo lugar

A vontade de falar mal de um projeto que deu certo é tanta que todos os anos alguém fuça na história do segundo lugar para a promoção Os Melhores do Ano. Pensam que se a nossa empresa fizesse isso, o evento estaria durando mais de 20 anos. Pensam que alguém é bobo?

Falamos e provamos!

Mas deixa estar que isso é sinal do sucesso de quem promove e de quem vai festejar e divulgar sua marca. Foi pensando nisso que o Expresso publica todos os anos a lista dos vencedores na pesquisa e, dentre estes, aqueles que não conseguiram ou não quiseram fazer parte da festa e das mídias. Mas como eu digo, rede social aceita tudo.

Rede e jornal

Este evento se consagrou porque tem seriedade, porque tem o apoio de um veículo que fala a verdade e, quando erra,l vai lá e corrige. Não é como rede social que, ao verem que falaram porqueira, simplesmente vão lá e exterminam com a postagem. Ou alguém já viu errata em rede social? Esta é a diferença, meus senhores.

Na rede dizem, será que é verdade? No jornal só dizem? Tu viu só?

Dívidas em São Chico

Há pouco foi provocado em São Chico a mostrar as contas da atual administração municipal e provar que eram de fato 9 milhões a dívida herdada. Leram o Expresso da última sexta por aí? Jornalista tem casa, endereço, indenidade para responder por seus atos. Isso que gera a credibilidade.