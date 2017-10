Nesta terça, 31, já será possível fazer a inscrição para o concurso voltados ao preenchimento de vagas de soldado. São 4.100 vagas na Brigada e 450 nos Bombeiros. As inscrições vão até o dia 20 de novembro e devem ser feitas pelo site da Fundatec. A taxa é de 80 reais. As vagas são de nível médio e o salário inicial é de 3.760 reais e demais vantagens, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.