Homem do Ano – Os mais influentes da região

Santiago – As equipes da Agência Oficial e jornal Expresso colocaram em prática uma ideia que trabalhavam há anos. A de reunir os homens mais influentes de toda a região. E assim, a última sexta-feira, 07 de julho, foi especial para 70 homens de várias cidades, dentre elas Santiago, Santa Maria e Cruz Alta. Dezenas de cidades da região estavam representadas no evento que premiou os 70 homens mais influentes da região O Homem do Ano. Havia lideranças de Santiago, Manoel Viana, São Francisco, São Vicente, Santa Maria, Jaguari, Nova Esperança, Capão do Cipó, Bossoroca e Cruz Alta entre outras.

Confira os premiados:

José Paulo Cairoli

Ele é de Alegrete, considerado um dos maiores intelectuais do Estado. Desde cedo trabalhou, estudou e chegou a presidir dezenas de importantes entidades brasileiras. Hoje é o vice-governador do Estado e vem atuando com muita seriedade para resolver os problemas que seu governo herdou. Ele sempre diz que os sacrifícios de hoje são necessários para que tenhamos um futuro melhor.

Almarino Melo da Costa

Um homem que tem Deus conduzindo seu coração e suas palavras: Almarino Melo da Costa. De origem pobre, filho de agricultores, enfrentou tempos difíceis, mas superou com a força da religiosidade. Na década de 1970 começou a desbravar o evangelho e fundou a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que abrange seis municípios, possui mais de 3 mil membros e 54 templos. Pastor Almarino Melo da Costa, um homem de fé que trouxe uma missão e a está cumprindo com toda a dedicação e honra, o que lhe faz merecedor do título de Homem do Ano!

Armindo Bochi

Ele tem a sua vida baseada nos princípios da cooperação e acredita que “juntos fazemos a diferença”. Ele é ARMINDO BOCHI, graduado em economia pela UFSM e sócio-fundador da Cooperativa de Crédito Rural de Santiago, hoje Sicredi Vale do Jaguari. Sob a presidência de Armindo Bochi, há mais de 36 anos, o Sicredi cresceu em associados e credibilidade em toda a região, com mais de 37 mil associados. O principal motivo de satisfação é saber que todo dinheiro aplicado fica aqui na região. ARMINDO BOCHI é homem satisfeito com o seu trabalho, pois o Sicredi é um parceiro no desenvolvimento e em projetos sociais. ARMINDO BOCHI É HOMEM DO ANO.

Nilson Rosso

Um homem deve ter foco nos negócios e, acima de tudo, saber tratar as pessoas como sendo mais um amigo e não apenas mais um cliente. Toda essa dedicação e seriedade, fizeram de Nilson Rosso um dos mais bem sucedidos empresários do ramo farmacêutico. A sua empresa, a Farmácia São Leandro, é imbatível em sua área há mais de 25 anos, sendo agraciada com vários títulos de melhor farmácia e melhor atendimento. Hoje a São Leandro emprega 16 colaboradores sob o comando de Nilson Rosso, que também possui atividades na pecuária, gerando mais empregos direta e indiretamente. Dedicação, foco e o bem-servir são qualidades que deram a Nilson Rosso o título de Homem do Ano.

Dionísio da Costa

Ele vendeu picolé e lanches na praça até conseguir juntar dinheiro para seus estudos e montar seu escritório de advocacia. Este homem é DIONÍSIO SILVA DA COSTA, que se formou em Direito pela Fadisa, de Santo Ângelo. Depois, trabalhou no escritório Centenário, do dr. Valério da Rosa. Até que em 2005 inaugurou a ADVOCACIA COSTA, escritório especializado em direito penal, sendo hoje um dos mais respeitados desta área em toda a região. Mas essa não é a única ocupação do Dr Dionísio. Ele também ajuda seu pai e pouco a pouco vem assumindo à frente das tarefas evangelizadoras, levando conforto a muitas famílias. Dionísio da Costa também é o HOMEM DO ANO.

Carlos Alvin de Oliveira

Há 40 anos ele é uma sólida referência na área jurídica. CARLOS ALVIN DE OLIVEIRA é um atuante advogado, graduado pela UFSM, e construiu uma sólida carreira nas áreas cível, criminal e trabalhista patronal. Foi presidente da OAB e por 10 anos, premiado como “Melhor Advogado” na pesquisa Os Melhores do Ano. É integrante do Lions Club, entidade que presidiu. Seu lema é “servir” e tem um espírito comunitário muito grande. Foi o 1º presidente do Comude, Diretor jurídico do Hospital de Caridade e da Apae. Um dos criadores do Festival da Música Crioula e também da Fecoarti. Radialista profissional, é colaborador voluntário da Rádio Santiago. CARLOS ALVIN DE OLIVEIRA: é o Homem do ANO.

Júlio Ruivo

Júlio Cesar Viero Ruivo teve uma das mais bonitas trajetórias políticas. Dedicou a maior parte da sua vida à coisa pública. Foi de vereador a vice-prefeito e a prefeito. Atuou em todos os setores, todas as frentes mostrando grande capacidade administrativa. Júlio Ruivo sempre foi um vencedor e soube muito bem passar o que aprendeu para seus seguidores. Júlio Ruivo fez de Santiago uma cidade futurística, empreendedora, acolhedora e educadora. Sua marca não se apagará tão cedo. Hoje o jornal Expresso e Agência Oficial o reconhecem como O Homem do ano.

João Mário

Ele sempre disse que não era político. Quando virou o prefeito de Jaguari, continuou dizendo que não era político, mas sim alguém que estava de passagem pela política para dar a sua contribuição. Isso define um pouco da trajetória e do jeito de ser de João Mário Cristófari, que levou para o setor público a maneira correta de administrar. Depois de deixar sua marca em Jaguari como prefeito por longa data, hoje desempenha um importante papel ao lado do ministro do Osmar Terra, do Desenvolvimento Social de onde João Mário segue olhando com todo o carinho para a região. Por isso que ele é o homem do ano.

Miguel Marques

Seja compondo, musicando, tocando, cantando, interpretando… Desde cedo sua vida foi pelos palcos do sul. Graças ao seu talento e à sua arte, Miguel Marques encantou plateias, provocou gerações, inspirou artistas, transformou, ensinou, educou com sua poesia e principalmente com sua voz que lhe rendeu centenas de premiações nos mais renovados festivais. Miguel Marques ainda venceria um dos eventos mais disputados, um prêmio à altura de um grammy do sul. O consagrado Troféu Vitória, coroando sua carreira e enobrecendo o Rio Grande, Santiago e todos os seus fãs. Este é Miguel Marques, considerado o dono de uma das vozes mais bonitas do nativismo gaúcho. Por toda a sua bagagem cultural ele é o HOMEM DO ANO.

Guilherme Milan Antunes

Ele chegou em Santiago e já foi conquistando confiança com seu jeito atencioso, sério e eficaz. A dedicação, a inteligência e a capacidade de Guilherme Milan Antunes fizeram deste jovem delegado de polícia um exemplo de homem público, no qual a comunidade regional deposita esperanças por dias com menos criminalidade. Guilherme Milan Antunes é formado em Direito pela UNIFRA e pós-graduado UNISUL. Além do trabalho nas delegacias pela região, ainda é professor da disciplina de Armamento e Tiro da Academia da Polícia do Rio Grande do Sul, já que também é um mestre nessa arte, um entusiasta pelas armas e de praticamente todas as categorias de tiro esportivo em âmbito local e estadual.

Por sua forte presença na luta diária contra o crime ele é o Homem do Ano!

Sérgio Dalla Valle

Jaguari é o que é graças a tantos filhos que sempre estiveram prontos para ajudar as entidades, cientes de seu compromisso social. Foi assim que Sérgio Lixinski Dalla Valle atuou. Sua trajetória começou lá nos grêmios estudantis, passou pelo Exercito, pelo ensino técnico contábil e frutificou no trabalho cooperativo, sendo sócio fundador do Sicredi em Jaguari, ocupando por dois mandatos o cargo de presidente. Sua atuação foi decisiva na criação do Sicredi Vale do Jaguari. Também trabalhou em favor dos clubes, dos sindicatos dos trabalhadores, da loja maçônica, do Lions, atuou em favor do turismo e se consagrou com sua potente agroindústria que leva o nome da família. Sérgio é casado com Dailir, é pai de Daniel e Marília. É para eles que dedica o título de Homem do Ano.

Vasco Carvalho

Em São Francisco ele é admirado como uma das maiores lideranças políticas. De 1989 a 1996 VASCO CARVALHO foi vereador e viu sua popularidade aumentar. Venceu como prefeito e administrou de 1997 a 2000, criando obras que melhoraram a vida dos assisenses, como conjuntos habitacionais, postos de saúde e eventos importantes como a Feicassis. Concorreu a deputado, integrou o Governo do Estado na gestão de Germano Rigotto e em 2016 voltou a disputar um cargo político se tornando o vereador mais votado. São Francisco reconhece Vasco Carvalho e a sua região o aplaude como HOMEM DO ANO.

Jari Espig

Brilhante advogado, conhecido na região, JARI ANTÔNIO GUIZOLFI ESPIG é um célebre filho de São Francisco. Seu currículo é impossível de resumir. Dentre tantas conquistas: é um dos pioneiros da filiação sociafetiva, fato que o tornou conhecido no Brasil através do programa de Fátima Bernardes. “Advogado desde 1991, preside a OAB assisense há seis mandatos, sendo o segundo com mais tempo de presidência no Estado. Ajudou a concretizar a instalação da segunda vara judicial em sua comarca. Lutou pela construção da RS 377. Foi merecedor da medalha Leonardo Macedônia concedida pela OAB RS. Por tudo isso, Jari Espig é o Homem do Ano.

Marcelo Palmeiro

Sob a liderança do advogado JOSÉ MARCELO LEMOS PALMEIRO está uma subseção de uma das mais sólidas instituições deste país: a OAB Santiago/Jaguari. Marcelo é formado em Direito pela Fadisa e possui várias especializações nas áreas cível e trabalhista. Além do trabalho profissional em nome de seus clientes, se dedica arduamente em nome de toda a categoria. Sua luta e seu exemplo são inspirados em seus pais Elaine Lemos Palmeiro e Éden Geraldo Palmeiro e certamente ele próprio é um exemplo para seus filhos José Henrique e Leonardo. Parabéns, JOSÉ MARCELO PALMEIRO. Homem do Ano.

Nenito Sarturi

Difícil haver um recanto deste Rio Grande onde não se tenha ouvido as músicas com suas letras ou na sua própria voz. Nenito Sarturi consegue a façanha de atingir a marca de mil músicas gravadas em seus 37 anos de carreira. O menino que saiu da Vila Branca estudou Direito e Jornalismo, fez carreira na Polícia Civil e retornou como delegado regional. Tudo sem se descuidar do seu maior dom: o de compor e cantar, sempre levando mensagens às gerações. Seu sucesso Um Pito é uma das mais rodadas, sendo regravado por mais de 30 cantores. Há pouco Nenito Sarturti recebeu o Troféu Teixeirinha, como Melhor Compositor do Estado. Ele ainda atua como radialista e tem feito shows por todo o Brasil e em outros países por ser um dos mais autênticos e premiados cantores e compositores gaúchos.

Neri Ângelo Guerra

Ele nasceu no distrito de Ernesto Alves e se tornou um dos mais bem sucedidos empreendedores: A trajetória de Neri Ângelo Guerra começou na década de 70, na metalurgia e no plantio de soja. De volta a Santiago, em 83 investiu em hotelaria, construção civil e pecuária, carreira que deu por encerrada com a construção do moderno Edifício Guerra. Neri Guerra se orgulha de ter sido presidente da Liga Santiaguense de Bocha, do Clube Sete de Setembro e de ter concorrido a vereador, ficando como suplente. Diz ele: “Persistência no trabalho com caráter e honestidade acompanham a minha vida”. Hoje, dedicado a cuidar de sua maior construção: a família, Neri Guerra é o Homem do ANO.

Alfredo Bochi Brum

Um jovem advogado que construiu uma carreira de veterano: ALFREDO BOCHI BRUM. Graduado pela UFSM, e com especializações e mestrado em outras importantes universidades gaúchas. Muito experiente em Direito Processual Civil, Constitucional, Direito Civil (obrigações, contratos e sucessões) e Direito Administrativo (concursos e carreiras públicas). É um advogado muito atuante nas áreas de Direito Privado e Direito Público, colaborador da empresa Bochi Brum & Zampieri Advogados Associados. Foi presidente da OAB e professor da URI Santiago. É professor efetivo do Instituto Federal Farroupilha desde 2010, para o qual foi aprovado em 1º lugar. Por toda essa brilhante carreira ALFREDO BOCHI BRUM é o HOMEM DO ANO.

Gustavo Medeiros

Ele nasceu em Santiago. É filho de Vimar Jornada de Medeiros e Silvia Regina Uberti Costa. Ele é Jorge Gustavo Costa Medeiros que se formou em Odontologia, serviu ao Exército e chegou a atuar como dentista na Prefeitura de Santiago. Depois foi trabalhar em Manoel Viana onde construiu uma sólida liderança. De secretário de saúde passou a prefeito de 2005 a 2008, tendo sido presidente da AMFRO – Associação dos Municípios da Fronteira Oeste. Depois de um tempo cuidando de sua clínica, Gustavo Medeiros retorna e dá continuidade a um trabalho de muita visão e postura na prefeitura de Manoel Viana, sendo hoje um dos mais influentes da região. Ele é o Homem do Ano.

Odilon Garcia Rosado

Ele é agropecuarista, casado com Zair Cazarteli Rosado com quem teve dois filhos; Hérico e Tiago. Desde a juventude Odilon Garcia Rosado demonstrou vocação para as causas sociais e atividades políticas. Foi presidente ou membro de diretorias das principais entidades sociais do município. Mas a maior força de Odilon Rosado foi demonstrada ao lado do irmão Serafim Rosado em busca da emancipação de Capão do Cipó e da construção da RS 377, conquistas que considera fundamentais para desenvolvimento de seu município e da região. Eis, portanto, um dos homens mais influentes de seu município; Homem do Ano.

Tadeu Martins

Sua história seria de difícil tradução dado ao seu interminável currículo como poeta, e artista plástico com obras expostas pelo Brasil, América, Europa, Japão e Estados Unidos. Agora, se dissermos que ele é como o índio guarani, como um fragmento da terra que lhe pariu, aí está tudo em casa. Se vê que falamos de Carlos Tadeu Andretta Martins, o nosso Tadeu de São Chico, de Santiago, do Rio Grande e do mundo… O homem da poesia, das letras, o homem da arte premiado em todo o Brasil. Suas obras ilustram residências como a de Yeda Crussius, Alceu Collares, Germano Rigotto, Mercedes Sossa, Fernando Henrique Cardoso… Entre os destaques estão troféus da Califórnia da Canção Nativa, troféu Martin Fierro (conquistado em Brasília) e o Galo de Ouro, prêmio máximo conferido pelo Congresso Latino Americano de Publicidade e Propaganda.

Cezar Schirmer

Ele é advogado e professor universitário. Seu começo político foi aos 20 anos. Elegeu-se vereador por Santa Maria e virou o deputado estadual mais jovem do Brasil aos 22 anos. Daí em diante só brilhou. Tornou-se o símbolo do PMDB gaúcho e ocupou três vezes o cargo de secretário. Depois elegeu-se prefeito de Santa Maria por dois mandatos. É claro que falamos de Cezar Schirmer que há pouco assumiu a Secretaria da Segurança em meio a uma profunda crise. Mas bastaram poucos meses para que este ícone da região brilhasse novamente para tirar o Estado do triste e alarmante índice. Hoje os números não mentem, está aí o Rio Grande respirando novamente. E aqui lançamos mais um pedido ao nosso secretário e mensageiro da paz: continue! Daremos a Cezar o que é de Cezar, mas que Cezar siga nos dando paz e segurança.

Jorge Pozzobom

Todos sabemos que as boas decisões para Santiago não acontecem só em Santiago, Elas também acontecem em Santa Maria, a mais importante cidade da região e 5ª mais populosa do Estado. Por isso, é preciso contar com a sensibilidade do prefeito Jorge Pozzobom para que também olhe pela nossa região. É preciso ainda que ele e sua equipe deixem Santa Maria mais acolhedora para os filhos de Santiago que vivem lá. Mas ele está no caminho; em apenas seis meses Jorge Pozzobom superou as dificuldades, conseguindo implementar enormes mudanças, como o mutirão Fila Zero na Saúde, que tirou mais 40 mil santa-marienses das filas por exames e consultas.

Júlio Saldanha

Ele é filho de família tradicional. Cresceu fazendo amizades. Trabalhando se tornou um dos mais atuantes contabilistas do Estado. Mas este não foi único propósito de Júlio Saldanha. Talvez nem ele soubesse quando guri, que havia nascido para a música. E como ele sempre disse, todos têm o dom de cantar, basta treinar. Mas a gente sabe que não é bem assim, não é, Julio? Essa voz melodiosa, macia é algo para poucos. Assim, por tudo o que você representa nos negócios e na vida dos empresários e, principalmente, pelo que causa nos corações e mentes de teus fãs, você é o Homem do Ano.

Rúderson Mesquita

Este sul-matogrossense chegou em Santiago ainda moço. Apaixonado pelo Exército, seguiu carreira, mas seu destino já estava selado para uma área muito delicada, a saúde. Rúderson Mesquita Sobreira hoje é um obstinado por saúde pública, por inovação, pelo trabalho, pela administração. Foi o jovem administrador que transformou um modesto e antigo hospital em um grande Centro Hospitalar referência no interior do Brasil. Também dirige o Frigorífico RM Sagrillo e Carnes Sobreira. Por tudo isso ele ganhou inúmeros títulos, como o de Comendador pela Associação Nacional de Liderança, pelo Instituto Anita Garibaldi e pela Sociedade Brasileira de Educação. Também foi diplomado pela Escola Superior de Guerra. Rúderson Mesquita Sobreira; uma liderança nacional. O Homem do Ano.

Irani Caetano

Quando Santiago apenas pensava em ter algumas clínicas odontológicas, ele já estava com a sua montada. O dr Irani Caetano foi o precursor da implantodontia em Santiago. Sempre obstinado por especialização, seguiu rotinas em busca de aperfeiçoamento em grandes centros como São Paulo. O resultado só poderia ser uma moderna clínica odontológica especializada em toda a face. Também é especialista em cirurgia de traumatologia Buco-Maxilo-Facial. E além de ser pioneiro em implantodontia, é pioneiro no uso de toxina botulínica na odontologia, e cirurgia plástica das bochechas (bichectomia). Irani Caetano consegue a façanha de devolver a autoestima a todos que o procuram. Com todas essas atividades, ainda lhe sobra tempo para dedicar-se à pecuária. Este é o dr Irani Caetano, o homem do ano.

Marco Peixoto

Marco Lopes Peixoto entrou para história do Rio Grande como o deputado de mandato mais longevo. Ele começou ainda menino em Santiago, e numa corrida meteórica chegou à presidência da câmara e de lá rumou para a Assembleia Legislativa onde atuou por mais de 20 anos, sendo um legítimo representante da região. Hoje, no comando do Tribunal de Contas do Estado, Peixoto segue seu trabalho de instrução e de união entre todos os prefeitos e legisladores do Estado. Se o seu posto é inédito para Santiago, sua vontade de servir também é rara. Marco Lopes Peixoto o homem do ano.

Pedro Westphalen

Ele é da região. Nasceu de uma família tradicional de Cruz Alta. Falamos de José Pedro Westphalen, o médico bem-sucedido, o deputado que trabalhou por toda a região e agora o secretário Estadual de Transportes. O homem que está colocando em dia as nossas estradas. Nunca a sua atuação foi tão importante para o desenvolvimento da nossa região. Muito obrigado dr Pedro Westphalen. Por tudo o que tem feito pela região e pelo que ainda fará, o senhor é o Homem do ano.

Serafim Garcia Rosado

Ele veio de uma família de produtores rurais. Desde menino era inquieto. Parecia saber que por detrás das voltas das coxilhas da sua Capão do Cipó, existia um lindo horizonte. E foi atrás deste horizonte que Serafim Garcia Rosado peregrinou dezenas de vezes para Brasília ou Porto Alegre em busca da tão sonhada emancipação. Serafim Rosado viu seu município crescer e se multiplicar. Foi seu primeiro e segundo prefeito e, mesmo fora da administração pública, não para de olhar por sua cidade e ajudar nas mais distintas questões sociais. Uma vez líder, sempre líder. Serafim Garcia Rosado é o Homem do ano.

Luiz Carlos Heinze

Depois de grande atuação em São Borja, chegando ao posto de prefeito, Luiz Carlos Heinze alçar voos maiores e na primeira tentativa chega à Câmara Federal, de onde tem olhado para todo estado gaúcho. Luiz Carlos Heinze se tornou o deputado federal mais atuante de toda a região e um dos mais atuantes do Brasil em uma ferrenha luta por uma agricultura forte e por uma sociedade melhor. Luiz Carlos Heinze é o Rio Grande na Câmara Federal. Luiz Carlos Heinze é o Homem do ano.

Darci Antunes

Quando ele chegou e em Santiago não tinha muitas amizades e só queria trabalhar em uma empresa. Custou até ser reconhecido pelo novo patrão, mas assim que esse reconhecimento chegou, da Silva viu que poderia ir mais longe. Ele ousou sonhar e hoje, quem chega em Santiago vê uma moderna indústria ervateira que orgulha toda a região. É o império da erva-mate São Gabriel na br-287, instalada para quem quiser ver o sonho feito realidade. São empregos, força na economia, em impostos para a cidade e uma erva da melhor qualidade. Por toda sua trajetória, luta e vitória, é que elegemos Darci Antunes da Silva o Homem do Ano.

Irmo Sagrilo

Ele veio de família bem humilde e nunca se cansou em pegar no cabo da enxada. Mesmo sem estudar muito, levantou seus olhos para o futuro e enxergou o mundo melhor para os seus. Dessa forma, Irmo Elzeario Sagrilo começou com um modesto açougue, que virou um o matadouro, que virou um frigorífico, que virou uma Indústria das maiores da região. Mas o bondoso Irmo Sagrillo também soube abrir seu coração para sua comunidade. Além de ajudar a tantas entidades como o Asilo Santa Isabel e outros, Irmo Sagrillo fez a saúde em Santiago dar o seu maior passo rumo à excelência, se tornando o provedor do Hospital de Caridade. É a ele que agradecemos, é a ele que elegemos o Homem do Ano.

Edson Vargas

Quem diria que o menino que chegou de Alegrete seria um dos maiores cantores galponeiros do Estado? Edson Duarte Vargas começou aos 9 anos e logo deu voz a Os Mateadores. Por 20 anos levou alegria às famílias do Rio Grande e de outros estados. Edson Vargas emplacou dezenas de sucessos nos palcos gaúchos, transformando gerações. Desde 2010 ele segue carreira solo com o grupo Galope do Mouro, participando de bailes, shows e festivais. Em 2015, junto com Emerson Hoisler, criou o escritório Boqueirão Remates para trabalhar com outra paixão sua, o Cavalo Crioulo. Também faz parte da sub comissão de cultura da ABCCC – Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Edson Vargas, O Homem do ano.

Guilherme Bonotto

Seu nome é conhecido e se eu trabalho também, eis porque Guilherme Bonotto Behr foi um dos mais jovens vereadores de Santiago e um dos mais atuantes secretários de Agricultura. Seu trabalho foi reconhecido por todo o interior de Santiago. Toda essa bagagem o credenciou a fazer uma das maiores uniões partidárias da história para elevar seu nome a uma candidatura de prefeito. Por tudo isso, Guilherme Bonotto Behr é um vitorioso. Hoje ele segue como um grande empresário do setor de obras sem se descuidar do que mais gosta de fazer; da política. Guilherme Bonotto Behr é o Homem do ano.

Francisco Assis Gorski

Ainda menino ele precisava sair esmagando geada para lidar na lavoura e recolher os animais, tudo para trazer o pão para casa. Mas não pense que essa dura lida atrapalhou esse santiaguense. Francisco Assis Gorski cresceu determinado a buscar o estudo, o aprimoramento e o sucesso e se tornou um exímio contabilista. E graças a essa capacidade, foi convidado para ajudar a erguer um patrimônio chamado URI Santiago, o qual ele tem orgulho de dirigir. E ao ver a URI hoje com seus mais de 2 mil alunos, o professor Francisco Gorski não cansa de repetir uma frase: eu tive dificuldades para estudar, mas hoje só não estuda quem não quer. Este é esse é o nosso professor Chico, O Homem do ano.

Éldrio Machado

Esse é mais um santiaguense que veio de família humilde e que pouco a pouco foi trilhando os caminhos do bem e do desenvolvimento. Ainda menino, Éldrio Machado Flores sonhava com a comunicação. Até que se tornou um dos mais destacados radialistas do interior. Mas o sonho continuava. Queria ser advogado. Conseguiu! Sua capacidade foi tanta que se tornou um dos grandes articulistas do Partido Progressista de Santiago. Hoje Eldrio Machado também colabora ainda mais com seu município por meio de uma das secretarias mais importantes; a Secretaria de Gestão. Um grande município se faz com boa equipe, dedicação, capacidade e inteligência, requisitos que sobram em Eldrio Machado para fazer dele O Homem do ano.

Beto Turchiello

Uma carreira de 28 anos como servidor público credenciou BETO TURCHIELLO para se tornar uma das mais importantes lideranças da região. Formado em Estradas e Topografia foi o responsável técnico por inúmeros projetos nas áreas urbana e rural. Graças ao conhecimento e comprometimento, se tornou secretário de Obras e, mais tarde, se tornou um dos vereadores mais votados e atuantes. Mas os jaguarienses acreditaram que Beto Turchiello merecia mais. E ele se tornou o prefeito de Jaguari. Ele acredita que um gestor público precisa sempre ouvir sua comunidade e buscar agir com eficácia no atendimento às demandas da sociedade. Beto Turchiello é HOMEM DO ANO.

Clovis Brum

Ele sempre esteve ligado a causas sociais e educacionais. Estudou muito, trabalhou mais ainda e chegou à direção da URI Santiago. Falamos do professor Clovis Fernando Ben Brum que também comandou a Associação Comercial, o Lions Club Santiago Centro; o Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico da URI, o Corede Vale do Jaguari e hoje presidente da Sociedade de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia de Santiago. Já foi condecorado como Expressão Regional, Melhor Professor Universitário, Colaborador Emérito do Exército e conquistou a Medalha do Pacificador do Exército. O professor Clovis Brum é casado com a arquiteta Nelci Denti Brum e é o pai orgulhoso da Fernanda Denti Brum. Clóvis Brum: HOMEM do Ano.

José Dutra

Formado em Engenharia Civil pela UFSM e em Ciências Jurídicas e Sociais pela Fadisa, JOSÉ MOACIR FABRÍCIO DUTRA, popular Juca, é uma das lideranças mais admiradas de Bossoroca. Pela segunda vez ocupa o cargo de prefeito, sempre muito dedicado em fazer com que o seu município cresça e desperte o seu potencial. Para tanto, se especializou em Gestão Pública e está empregando os seus conhecimentos na busca por melhorias. Na região e no Estado, possui o respeito de grandes figuras de nossa política. Parabéns, JUCA DUTRA, HOMEM DO ANO.

Ricardo Campanher

A marca Campanher é reconhecida em vários Estados do Brasil, Argentina e Uruguai. Graças ao trabalho do engenheiro mecânico RICARDO CAMPANHER. Já são mais de 30 anos de trabalhos atuando no ramo de manutenção e montagens de caldeiras para grandes indústrias. Além disso, Ricardo trabalha com o setor agropecuário e é conselheiro administrativo do Sicredi. Mesmo com tantos afazeres, encontra tempo para a família e os amigos e não dispensa uma boa pescaria e viajar com a esposa Gladis Campanher e seus filhos Lourenço e Marina.

Wolmar Picoli

Ele foi um dos primeiros empresários artísticos do Estado: WOLMAR PICOLI. Um jaguariense com visão e vocação para a política e para a arte. Sua vida sempre foi marcada pelo esforço e pela superação de dificuldades, conquistando muito respeito. Hoje, contribui como vereador em sua Jaguari, ocupando pela terceira vez o cargo de presidente. Como empresário, promoveu mais de 20 mil shows, distribuídos em mais de MIL cidades, em nove Estados. Graças ao seu profissionalismo, é muito respeitado pelas maiores bandas e artistas do Brasil e também do exterior. Parabéns, Wolmar Picoli: HOMEM DO ANO.

Miguel Garaialdi

Ele é um dos mais atuantes advogados da região: MIGUEL GARAIALDI. Dono de um currículo bastante rico, é formado em Direito, Economia, Gestão Pública, mestre em Gestão de Negócio e com várias especializações. Garaialdi foi prefeito da promissora Manoel Viana e atua como professor universitário na URI desde 98 e chefe de gabinete do deputado Bianchini, desde 2015. Advogado militante em Direito Eleitoral e Administrativo com prestação de assessoramento jurídico a várias Prefeituras e Câmaras da Região. Em 2016 recebeu o título de Cidadão Santiaguense e agora, MIGUEL GARAIALDI é HOMEM DO ANO.

Diniz Cogo

Ele foi um dos mais atuantes vereadores da Câmara de Santiago: Antônio Diniz Manganeli Cogo, o DINIZ COGO. Foi vereador por três mandatos e presidiu o Legislativo em 2007, ano em que a Câmara teve muitos avanços. Na política, Diniz sempre foi a voz da oposição e um grande criador de projetos. Marcou época no rádio como apresentador do show de bandinhas e se tornou o primeiro presidente do Corede Vale do Jaguari. Advogado, formado pela URI. Trabalha como coordenador da Fundação Gaúcha de Trabalho e Assistência Social/Sine, abrangendo 51 municípios. DINIZ COGO É HOMEM DO ANO.

Fábio Paz

Ele é um homem público muito envolvido com o crescimento de sua São Francisco de Assis: FÁBIO PAZ. Atuou como vereador por 20 anos, no período entre 1993 a 2012. Foi secretário municipal de 2005 a 2008 e presidente da Acanvale e do Comude. Muito identificado com o tradicionalismo faz parte da patronagem do Piquete Fazenda Branca e coordenador do grupo de Cavalarianos assisense. Formou em Direito pela URI no ano de 2005 e, desde então, exerce a advocacia. Atualmente FÁBIO PAZ contribui como assessor jurídico da Prefeitura de São Francisco de Assis.

Tiago Gorski

Ele tem uma carreira de veterano, mas é um jovem de 35 anos: Formado em Ciências Contábeis, Administração, Especialista em Gestão, em Direito Tributário, em Estratégia de Negócios, técnico em agropecuária, doutorando em administração, professor universitário, secretário de Gestão e agora prefeito. Estamos falando de TIAGO GORSKI LACERDA. Ele acumula experiências e multiplica amigos, mantendo-se sempre acessível ao povo. Como chefe da Administração santiaguense está focado em construir uma cidade de oportunidades, de crescimento econômico e de fazer todos perceberem que ESTAMOS JUNTOS por um futuro melhor. TIAGO GORSKI É HOMEM DO ANO.

Miguel Bianchini

Depois de uma longa carreira como bombeiro, MIGUEL BIANCHINI aceitou o desafio da política incentivado pelo seu falecido amigo Chicão Gorski. Em 2004, Bianchini se elegeu pelo Partido Progressista e depois se reelegeu, em 2008. Manteve-se sempre com uma postura firme na defesa do que achava certo. Em 2012, disputou pelo PPL e seguiu na Câmara entre os mais votados. Entendendo que Santiago não podia ficar sem um representante na Assembleia, encarou um desafio maior: o de concorrer a deputado estadual, feito conquistado. Hoje, ele é o nosso maior representante político do Estado. MIGUEL BIANCHINI é HOMEM DO ANO.

Ademar Canterle

A administração pública de Santiago tem na pessoa de Ademar Canterle um exemplo de honradez e comprometimento. Professor de profissão e vocação, até hoje é lembrado por sua gestão como diretor da escola Thomás Fortes, consolidando-a entre as melhores da região. Na política, atuou como vereador, sempre sendo um notável legislador, de muitas ideias. Como presidente do PP, comandou eleições de muito sucesso. Atuou como secretário de Planejamento no Governo Ruivo e foi convidado por Tiago Gorski para seguir contribuindo. Como não tem medo de desafios, Canterle vale por dois e responde por duas secretarias: Agricultura e Meio Ambiente. ADEMAR CANTERLE É HOMEM DO ANO.

Cláudio Cardoso

Carisma é teu nome é CLÁUDIO CARDOSO. Um dos políticos mais populares e acessíveis. Tanto é verdade, que Cardoso se elegeu por três mandatos consecutivos para a Câmara, sempre entre os mais votados. Servidor público de carreira, palestrante motivacional, comunicador de rádio e líder religioso da Igreja Missionária Cristo Está Voltando, está sempre ajudando as pessoas. É que Cláudio Cardoso, de origem humilde, já passou por muitas dificuldades e sabe a força que uma palavra de compreensão faz na vida dos buscam uma luz. É por isso que hoje ele ocupa o cargo de vice-prefeito de Santiago. Parabéns: HOMEM DO ANO.

Paulo Flores

Se há ofício que ele desempenha à altura é o de lidar com o público, sempre ouvindo as pessoas e tentando fazer o melhor. Foi assim que Paulo Sérgio Rodrigues Flores, o popular prefeito Paulinho chegou ao cargo máximo em São Vicente. Com 14 anos ele já era comerciante. Em 2.000, aos 28 anos, foi eleito vereador, ficando até 2012. Nos últimos quatro anos abriu mão da candidatura para se dedicar à família e à pecuária. E agora em 2017 acreditou que poderia seguir o trabalho que havia iniciado na Câmara e venceu para prefeito. Ele diz que o trabalho é árduo, mas que ele não vai se queixar porque foi isso que ele sempre quis, ajudar o seu município.

Charles do Nascimento

Ele é um dos tantos servidores que zelam pela nossa segurança. Falamos do policial civil Charles Dias do Nascimento. Um professor universitário especialista em Direito Penal com vasta experiência, sendo ainda membro da Corporation Euro-Americana de Seguridad, com sede na Espanha. Graças a essa brilhante carreira, o delegado Charles hoje chefia uma delegacia regional que abrange 12 municípios. E nunca perde de vista o ensino: atualmente é professor de Direitos Humanos e Teoria Geral do Processo no Instituto Cenecista de Santo Ângelo – IESA, e professor da pós-graduação em Direito na FAPAS-Santa Maria.

Nei Porto

O tradicionalismo é sua bandeira. Foi patrão do CTG Vaqueanos do Itu, mas sempre com o pensamento para as necessidades de sua gente, desde o empenho para o primeiro telefone rural na Barragem do Itu à participação na comissão emancipatória de Manoel Viana. Elegeu-se vereador, foi presidente da câmara, diretor da Cooperativa Assisense e delegado regional na Fronteira Oeste no Governo Rigotto. Seu último cargo público foi como vice-prefeito, quando conseguiu a instalação da agência do Banrisul e da Inspetoria Veterinária.

Sérgio Oliveira

Sérgio Oliveira sempre foi membro ativo de sua comunidade. Além de ser empresário de sucesso no ramo do vestuário e na pecuária, gerando 10 empregos diretos, foi por oito anos secretário de Habitação Indústria e Comércio, quando também deixou sua marca em favor dos mais pobres. Atuante membro CDL – Sindilojas há mais de 20 anos, sendo atual presidente das duas entidades. Ainda foi membro da diretoria do Hospital Santo Antônio, entre outros ofícios comunitários. Sérgio Oliveira é casado com Rosângela Oliveira com quem tem dois filhos.

João Batista B. Borges

Ele é uma das pessoas mais populares e queridas de Santiago: JOÃO BATISTA BITTENCOURT BORGES, O BATISTINHA. Um professor que conquista os alunos do Instituto Professor Isaías pelo entusiasmo de ensinar e de fazê-los descobrir o seu potencial. É formado em Comunicação Social, Relações Públicas e Formação Política. Trabalha como técnico da Fundação Gaúcha de Trabalho e se orgulha de ter ajudado muita gente a conquistar um emprego. Foi vereador por dois mandatos e assumiu como presidente da Câmara. Atualmente afastado da vida política, está sempre muito presente na vida pública e ajuda a fortalecer o trabalho do setor do Artesanato como coordenador estadual na região. JOÃO BATISTA BORGES É HOMEM DO ANO.

Arlindo Disconzi

Ele tem espírito de voluntário, sempre disposto a colaborar. Assim é ARLINDO LUIZ DISCONZI. Este médico santiaguense hoje fora do consultório, dá receitas de vida. Muito integrado à comunidade, Disconzi ajudou a criar importantes entidades como o Centro Cultural, a União de Proteção Ambiental, o Amor-Exigente e também é membro da Academia Santiaguense de Letras. Recebeu muitos títulos, como o de Gaúcho de Ouro pelos serviços prestados, e também o troféu Caio Fernando Abreu. Disconzi é integrante do Lions Club Santiago Centro e um defensor do meio ambiente. Colaborador com o jornal Expresso e Rádio Santiago. É autor de livros e o que mais lhe orgulha: é palestrante com mais de 600 palestras gratuitas por todo o Estado.

Paulo Nicola

A história deste nome não começou hoje. Há anos os membros da família Nicola geram desenvolvimento, sendo destaque em todo o Brasil. O engenheiro civil Paulo Nicola é um desses célebres homens. Seja com suas obras na construção, na agropecuária ou na área financeira, lá estão suas ideias. Paulo Nicola, de forma anônima, também estendeu a mão quando o tema era o social. Mas afora esses méritos, Paulo Nicola ainda seria uma revelação na agricultura. Ele passou em livro sensacionais ideias e ensinamentos para quem lida com uma das maiores riquezas do sul, a soja. Portanto: feliz do homem que sabe repartir conhecimentos para o bem de todos.

Nelcimar Bairro

Toda a cidade tem aquele empresário que sustenta parte da economia. Só que Nelcimar Bairro faz mais que isso. Ele colocou Manoel Viana no Mapa do Estado ao fornecer matéria-prima muitas de obras. A Areeira Bairro já está na sua terceira geração. Agora também dispõe de uma frota de 12 caminhões e em breve abrirá uma filial no ramo de combustíveis. Mas não é só isso: Nelcimar está sempre atento à comunidade, sendo grande apoiador do esporte e de outras causas sociais. Nelcimar é casado com a santiaguense Maria Cláudia Minosso de Bairro e é pai do Lúcio, da Laura e da Lívia. Hoje ele recebe o título de Homem do Ano.

Roberto Lanes Leitão

Seu currículo e sua ficha de serviços são extensos. É engenheiro, professor universitário e agropecuarista sempre atento às mudanças no setor sem descuidar-se das atividades sociais. Como produtor rural, levou a agropecuária Corticeira de São Vicente do Sul a grandes prêmios na Expointer, recebendo a medalha Assis Brasil das mãos da ex-governadora Yeda Crusius. Roberto ainda preside o Sindicato Rural e com sua equipe coordena vários projetos de capacitação de agricultores, além de fazer parte de vários conselhos de importantes entidades. É Casado com Ana Maria Castagna de Vargas e tem 5 filhos.

Juliano Bernardi

A palavra empreendedor se encaixa como definição para ÉLVIO JULIANO BERNARDI. Além de seu nome estampar um dos mais conceituados escritórios de advocacia da região, localizado em São Francisco de Assis, ele está construindo uma carreira como empresário de sucesso em Santiago. Juntamente com sua esposa, valorizou o comércio santiaguense ao trazer para cá grandes franquias como a Cacau Show e também as lojas Tevah e Avivah, além da Espírito Santo, em Santa Maria. Mesmo com seus compromissos profissionais, é dedicado a lutar pela classe empresarial como vice-presidente do Centro Empresarial e membro do Lions Clube Santiago Centro. ÉLVIO JULIANO BERNARDI: HOMEM DO ANO.

Saul Machado

Este filho de Bagé, agora também filho de Santiago, é outro dono de um currículo invejável. Saul Machado colocou sua vida a serviço da nação, chegando ao posto de coronel do Exército. Tem várias especializações e condecorações. Atuou em todo o Brasil. No exterior, cursou a Escola Superior de Guerra da Colômbia, em Bogotá. Depois foi professor convidado dessa mesma escola. Comandou unidades de São Borja e hoje é chefe do Estado Maior. Um orgulho de Santiago e da família militar. O coronel Saul é casado com Nilta Carina Menna Barreto Machado e pai de Lorena e Paulo.

Arno Varlei Mello Berger

O trabalho pelo social, pela cultura e pelo esporte marcaram a trajetória de vida do jaguariense ARNO VARLEI MELLO BERGER. Foi um dos vereadores mais votados da última eleição e coloca no Legislativo sua experiência em leis, já que é um atuante advogado, com experiência como assessor jurídico das Prefeituras de Nova Esperança do Sul e também Jaguari. Um homem dedicado para ser sua terra natal e sua região crescer e prosperar. E com a força do seu trabalho, ARNO VARLEI MELLO BERGER tem feito a sua parte. Ele é HOMEM DO ANO.

Antão Cláudio Perufo

O agropecuarista Antão Cláudio Perufo é daquelas pessoas que cursou a faculdade da vida. Entrou para a política cedo, foi vereador por três legislaturas e presidiu o Legislativo nova-esperancense, sempre representando o povo simples do interior, principalmente o da localidade de Capão Grande, onde reside. No ano passado elegeu-se prefeito de Nova Esperança e entrou para a seleta listagem dos homens mais influentes da região. Antão Cláudio Perufo: O Homem do Ano.

Ivori Guasso

O administrador Ivori Antônio Guasso integra uma das famílias mais tradicionais de Nova Esperança. Trabalhista ferrenho e seguidor das ideologias políticas de Brizola, foi prefeito de 2001 a 2004 e desde então dedica-se à administração de seus negócios, não apenas em Nova Esperança, mas também em Santiago, onde possui duas empresas. Sob seu comando está o Grupo Ivori Guasso Participações, com negócios no ramo de móveis, confecções e calçados, entre outros. Mesmo atuando em toda a região, Ivori não esquece as causas políticas e sociais. Por isso ele é o Homem do Ano.

Aldemir Machado

O homem quando serve à sua gente, seu trabalho aparece primeiro que ele. A escola estadual Thomás Fortes é lembrada como a Melhor de Santiago em várias pesquisas de opinião. E a mesma distinção é dada ao seu diretor Aldemir Martins Machado, à frente do educandário há várias gestões, sempre reeleito pela comunidade escolar. Aldemir é formado em História e graças a sua dedicação, em 2014 o Ideb (Indice de Desenvolvimento da Educação Básica), apontou o Thomás Fortes ficou entre as três melhores escolas do Estado. Aí está a escola, aí está o educador, o servidor, Homem do Ano!

Algeu Disconzi

Dedicação teu nome é ALGEU DISCONZI. Formado em Matemática Financeira pela PUC e pós-graduado pela Universidade Castelo Branco, foi diretor por cinco mandatos do Instituto Professor Isaías. Em seu mandato à frente da escola, foi pioneiro na implantação de cursos profissionais que deram um rumo de futuro para milhares de alunos. Algeu atuou como vereador pelo PMDB santiaguense e defendeu diversos projetos. Em 2015 foi trabalhar nos Recursos Humanos da Secretaria de Educação e depois, à convite do governador Sartori se tornou um de seus assessores especiais. Atualmente, representa o governador na região fazendo contato com prefeitos e vereadores. ALGEU DISCONZI É HOMEM DO ANO.

Eudo Tambara

Eudo Callegaro Tambara é um jaguariense obstinado, que ama a política, ama o seu povo e sempre quis ver todos bem. Desde jovem estudou, entrou para a antiga CEE, foi vereador, candidato a prefeito e por muito tempo comandou o PMDB de Jaguari. Em sua trajetória conquistou amigos de nomes importantes no cenário gaúcho e nacional. Por isso que Eudo Tambara se tornou um dos nomes mais influentes do Vale do Jaguari; O homem do ano.

Diógenes Pohl

Ele sempre gostou de negócios, do público, do movimento. Sempre gostou de gente, gostou de ajudar, de incentivar, de fazer cultura e de apoiar grandes eventos. Diógenes Pohl não é apenas empresário, é um homem de visão e que acreditou no potencial de Santiago e por isso saiu de Três Passos para nunca mais voltar. Em Santiago ele cuidou de muitas empresas e foi o primeiro a incentivar o esporte profissional, quando apostou num time chamado Dicavel. Hoje, ao lado da família ele comanda duas das mais modernas óticas e relojoarias de Santiago: a Ótica Bella e a Ótica Pohl, gerando emprego, economia e satisfação a todos que o procuram.

Valdir Amaral Pinto

Ele é a história viva de Santiago: VALDIR AMARAL PINTO. Nasceu na lendária Vila Florida e, com muito estudo e dedicação, consolidou uma admirável carreira como advogado. “Valdir Pinto é também um homem apaixonado por seu município e dedicado historiador, dono de uma das mais ricas bibliotecas do Estado, fonte para de pesquisadores. Além de história, Valdir Pinto é obstinado por política e cultura. Na década de 60, foi um dos vereadores mais votados e presidiu a Câmara. Foi um dos maiores articuladores do Partido Progressista, que administra Santiago por várias décadas. Valdir Amaral Pinto ainda é um dos membros-fundadores da Academia Santiaguense de Letras e hoje também recebe o título de Homem do Ano, sendo representado pelo seu filho Felipe Pinto.

Itacir Amauri Flores

Ele saiu da velha Florida e desde cedo desenhou sua trajetória sabendo onde queria chegar. Com posturas firmes e passadas largas, Itacir Amauri Flores pisou os caminhos do sucesso sem se descuidar das causas sociais. Itacir Flores teve uma impecável carreira na Brigada Militar. Depois dedicou-se ao Direito, graduou-se em Direito Comercial e foi aprovado na seleção de Doutorado em Direito Constitucional pela Universidade de Buenos Aires. Foi na mesma linha que ele fez um levante nacional em favor dos bacharéis em Direito contrários à prova da Ordem. Também foi idealizador da Lei Federal que regulamenta a profissão de investigação privada no Brasil. Ainda teve passagens por vários outros órgãos políticos e de serviços. Hoje Itacir Flores atua como vice-presidente da Junta comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.

Vivaldino Bonotto

Vai longe o tempo em que famílias vieram de além-mar para ajudar a desenvolver o Brasil e o Rio Grande. E foi numa dessas vindas que chegou a família de Antônio Vivaldino Bonotto. Todos esses desbravadores arregaçaram as mangas e construíram aqui a sua terra prometida. Não importaram as dificuldades, os desafios para um homem que nasceu para o trabalho e para vencer. Seu tino para os negócios fez do seu Bonotto um dos maiores plantadores de trigo da América Latina. Seu apego pelo solo, pela sua gente também fez dele uma das pessoas mais queridas e respeitadas. Pudera! Seu Antônio Vivaldino nunca deixou de ajudar uma entidade que fizesse o bem para o seu município. Por isso ele é o Homem do Ano.

Adair Bazana

E agora, o último agraciados. Propositalmente seu nome foi escolhido para o desfecho. A nossa equipe se agiganta para saudar um dos mais dedicados homens, pessoa atenta à família e aos amigos. Homem de visão, incansável na busca da qualidade, da excelência. Além de todo o empreendedorismo, ele faz algo como poucos: é um braço forte das obras culturais, da tradição e dos bons costumes. Graças a homens como ele, Santiago e região despontam como um dos melhores lugares não só do estado, mas do Brasil. E saibam, este homem é um dos responsáveis por tudo isso. Falamos de Adair Bazana! Homem do Ano 2017.