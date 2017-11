Homenagem aos santiaguenses que serviram no Haiti

O QG fez uma solenidade para agradecer aos militares de Santiago que participaram da missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti (Minustah), a maior, mais extensa e mais bem sucedida atuação brasileira em missões de Força de Paz que encerrou-se em 2017. A solenidade ocorreu no dia 7 de novembro, no quartel da 11ª Companhia de Comunicações, com destaque para um grupamento formado por militares que participaram da missão no exterior. O general Raul, comandante da 1ª Brigada Mecanizada, ressaltou a grandiosidade da missão, cujo componente militar foi comandado pelo Exército Brasileiro entre 2004 a 2017.