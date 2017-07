Instituto Eneagrama, principal empresa de Gestão Emocional fará treinamento em Santiago

Conheça as Emoções que influenciam seu Comportamento e aprenda a trabalhá-las O Instituto Eneagrama, a principal empresa no Brasil de Gestão Emocional promoverá treinamento em Santiago, com início no dia 27 de julho, das 19h15 às 22h30, sempre nas quintas-feiras, por 8 semanas, no Centro Empresarial.

O treinamento extensivo será composto de oito módulos e aulas com duração de 3h30min, cada, totalizando 28h/aulas. Informações com os trainers Eduardo Rosa, fone 99701-3436 ou Sérgio Silva, 98162-6881. Ou pelo email eduardo.rosa@eneagrama.com.br e pelo facebook.com/ieneagramasm

Objetivos do treinamento

Desenvolver as habilidades e competências fundamentais que possibilitam cada participante tornar-se autoconsciente das emoções que o influenciam diretamente, identificando o seu estilo de atuação, os elementos motivadores e desmotivadores na vida pessoal e profissional. O participante contará com um manual, trainer altamente qualificado, equipe de apoio, consultoria individual e certificado de conclusão.

Principais Benefícios

O participante do curso do Instituto Eneagrama contará com benefícios pessoais, profissionais e para sua empresa.

Pessoal: confiança e valorização de si mesmo; capacidade de inovação e criatividade; flexibilidade pessoal; melhoria nos relacionamentos; desenvolvimento de relações de confiança; maior autocontrole emocional; saber lidar com o estresse e melhor qualidade de vida;

Profissional: Identificar o que motiva e desmotiva as pessoas; ter o controle das negociações; inspirar e gerir pessoas; melhor desempenho profissional; qualidade em processos e serviços; eficácia e perícia em criar e liderar; feedback assertivo e comunicação eficaz, clara e convincente.