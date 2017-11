Jaguari aplaudiu a sua Feira do Livro

Com o lançamento do livro ‘Causos e Patacoadas’, do cantor e escritor santiaguense Nenito Sarturi, a cidade encerrou na noite desta quinta (9) a 5° edição da Feira do Livro, promovida e organizada pela Associação Amigos da Biblioteca. Este ano o evento não foi só de leitura.

Música, dança, mostras de trabalhos e diversas apresentações artísticas empolgaram os dois dias de feira. A Patrona foi a professora e comunicadora Maria Suzana Bighelini e o homenageado, o escritor Cláudio Lena. Ambos publicaram livros recentemente e aproveitaram a ocasião para apresentar para a comunidade jaguariense.

