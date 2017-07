Justiça manda suspender aumento da gasolina

O juiz Renato Borelli, da 20ª Vara Federal de Brasília, determinou nesta terça (25) a suspensão imediata do decreto que elevou a alíquota de PIS/Cofins que incide sobre a gasolina, o diesel e o etanol. A decisão liminar (provisória) atendeu a pedido feito em uma ação popular e o governo pode recorrer. Apesar de determinar a suspensão imediata do decreto, tecnicamente a decisão só vale quando o governo for notificado. A decisão também determina o retorno dos preços dos combustíveis.

O juiz questiona, na decisão, o fato de o governo ter elevado a tributação sobre os combustíveis via decreto. De acordo com o juiz federal, “o aumento de imposto pode ser apenas por lei e não por decreto. Também argumentou que qualquer decreto só pode entrar em vigor 90 dias após sua publicação”.