Laboratório Labortest em nova sede

Santiago – No ano em que completou 30 anos de serviços na cidade, o laboratório Labortest inaugura nova sede na avenida Getúlio Vargas, em frente à Autoelétrica Salbego. O antigo endereço, na Marechal Deodoro, continua funcionando como posto de coleta. O laboratório atua no ramo de Análises Clínicas e faz parte da LAS (Laboratórios Associados). Agora, o Labortest conta com novas e modernas instalações, e os resultados de qualidade que a comunidade santiaguense já conhece.

“Trabalhamos com seriedade para oferecer atendimento qualificado com metodologia de trabalho atualizada”, diz a bioquímica Circe Campanher Monteiro, diretora e responsável técnica.

Serviços – Análises clínicas, teste do pezinho, encaminhamento de exames toxicológicos para concursos e renovação da carteira de habilitação, sendo conveniado ao laboratório Psychemedics.

Endereços: Getúlio Vargas, 2572. Fone 3249-1179. Marechal Deodoro, 1374. Fone 3251-2882. Site:www.labortestsantiago.com.br

