Loja do Agasalho já está aberta em Santiago

As famílias carentes do município, cadastradas na secretaria de Desenvolvimento Social, já estão recebendo roupas, calçados e cobertores. Nesta terça, 6 serão atendidos moradores do bairro Bonato. Quarta, 7, Missões e quinta e sexta, Eucaliptos. A partir da próxima semana, o atendimento continua, das 8h às 11h30min e das 14h às 17h.

Os próximos bairros atendidos serão:

12/06 – Bairros Nei Pereira, São Jorge;

13/06 – Bairro Guabiroba;

14/06 – Irmã Dulce

16/06 – Monsenhor Assis e Gaspar Dutra

19/06 – Vista Alegre e Atalaia.

20/06 – Santiago Pompeu, João Goulart e Daer

21/06 – Vila Rica, Carlos Humberto e Eletricitários

22/06 – Itu, São Vicente, João Evangelista e Belizário

Dia 23/06 – Maria Alice Gomes, Lulu Genro, Riachuelo, Vila Nova/Centro, Céu Aberto, Castilhos, Alto da Boa Vista e Zamperetti.

De 26 a 30 de junho – retardatários.