Mãe deixa recado a vizinhos fofoqueiros

Rio – A técnica em enfermagem Patrícia Monken, cansada dos comentários a respeito do modo como cria seus filhos, pendurou uma faixa em cima da janela do seu apartamento pedindo aos vizinhos que deixem de dar palpites. A mulher relatou que é comum ouvir comentários sobre a forma como educa os garotos, principalmente sobre o mais novo, de dois anos.

Patricia escreveu na faixa que às vezes parece que está matando o filho, quando na verdade só está colocando soro no nariz, cortando a unha ou limpando o ouvido da criança. Ela pede aos vizinhos que não liguem para o Conselho Tutelar. No texto, em tom irônico, a técnica de enfermagem faz ainda uma “oferta especial”: a cada cinco pacotes de fraldas, a pessoa ganha o direito de dar um palpite na criação do seu filho. E se o pacote for jumbo, são dois palpites.