Durante comemoração dos 180 anos de criação da Brigada, o comandante geral no Estado, coronel Andreis Silvio Dal´Lago anunciou que até fevereiro do ano que vem mais 450 soldados estarão nas ruas, distribuídos em todo o RS. Disse que até a metade de 2018 o governo chamará para o curso de formação parte dos quatro mil brigadianos a serem aprovados no concurso em andamento. O coronel também confirmou a compra de 200 viaturas, com entrega aos municípios em janeiro.