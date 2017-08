Mais imagens da festa Os Melhores do Ano

Tapete vermelho, grande estrutura com uma decoração deslumbrante, mulheres com vestidos belíssimos, homens elegantes e a presença de celebridades. A festa Os Melhores do Ano 2017 foi um momento especial para a sociedade santiaguense.

Festa de nível nacional

A festa é uma celebração da competência e premia as marcas e os profissionais mais lembrados pelo público e, neste ano, a presença da famosa Sheila Mello – a loira do Tchan, mais uma vez deu ao evento um status nacional, uma vez que essa atriz e modelo é conhecido em todo o Brasil.

