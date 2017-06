A Polícia Civil, através de uma denúncia anônima, apreendeu na tarde desta terça (6) 3 quilos de maconha no bairro Irmã Dulce. A droga estava escondida no telhado de uma casa abandonada na rua Juvenal de Almeida junto com 700 reais. Conforme a Delegada Débora Poltosi, o local era usado para consumo de drogas. A investigação prossegue para identificar o destinatário da droga.