Manoel Viana com problema nas contas públicas

A equipe do Expresso e Nova Pauta foi ver uma questão envolvendo os salários do prefeito, vice e secretários. É que houve um equívoco do departamento jurídico da prefeitura que, baseado numa lei municipal, acabou aumentando esses salários em 6,6%. Só que, por vedação legal, eles não teriam direito a essa reposição no primeiro ano. Assim que o prefeito soube do erro, determinou de imediato a devolução. Mas tem outro problema; a prefeitura descobriu o equívoco, porém a Câmara teria incorrido na mesma falha. A seguir, você assiste à entrevista em vídeo com o prefeito Gustavo Medeiros (PDT), que também fala de sua administração. Assista ao vídeo.