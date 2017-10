Glorinha – Uma pessoa morreu em um acidente entre dois caminhões na madrugada de quarta, 18, na freeway. Conforme a Concepa, o motorista do caminhão da transportadora Expresso São Miguel bateu colidiu na traseira do outro, que seguia no sentido Litoral-Porto Alegre. O rapaz, nome não divulgado, ficou preso nas ferragens e morreu no local. Parte da carga de madeira de um dos caminhões caiu sobre a rodovia, o que provoca bloqueio no trânsito em duas das três faixas.