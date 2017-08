Nicola Motos em novo endereço

Santiago – O grupo Nicola unificou as revendas Honda Bramoto e Motodez. Com isso, a empresa virou Nicola Motos e as modificações visuais já estão ocorrendo em Santiago, Santa Maria, São Borja, Camaquã, Pelotas e Guaíba. Em Santiago a revenda Honda também mudou de endereço e agora está na esquina das ruas Sete de Setembro e Osvaldo Aranha (antiga Casa Bedin). A inauguração ocorrena tade desta sexta, 4, com a presença de diretores da empresa, imprensa, clientes e convidados.

Este slideshow necessita de JavaScript.

A Nicola Motos seguirá com o excelente atendimento e assistência técnica, marca registrada das antigas concessionárias Bramoto e Motodez, priorizando uma negociação justa a todos os clientes.

A empresa é presidida pelo empresário Alceu Nicola (Grupo Nicola), referência no mercado automobilístico há 53 anos também com a marca Chevrolet, presente em Santiago, São Borja, São Luiz, Santo Ângelo, Santa Rosa, Três Passos, Uruguaiana, Bagé, Alegrete, Rosário, São Gabriel e Livramento.