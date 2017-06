Ninguém mais nasce em São Vicente

Há mais de quatro anos nenhuma mãe dá à luz no hospital da cidade. O município, na época, fechou a sala de parto por causa do alto custo para manter uma equipe. E pela diminuição dos repasses da saúde feita pelos governos estadual e federal. Atualmente, o município encaminha as gestantes para consultas pré-natais e partos em Jaguari e Santa Maria.

O sonho é ter uma maternidade regional

O prefeito Paulo Flores (PMDB) esteve em Porto Alegre com o diretor do hospital São Vicente, Cristian Fagundes Souza. Os dois participaram de uma reunião organizada pela Famurs para discutir a regionalização dos partos. A 4ª Coordenadoria Regional de Saúde vai definir qual será a melhor cidade para ser referência dos partos em seus 34 municípios. O prefeito comentou que o hospital tem toda a estrutura para ser referência na região e não escondeu o desejo de reabrir a maternidade da instituição.