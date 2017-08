Novas vagas no estacionamento rotativo

Santiago – A Rek Parking está aumentando a área com estacionamento pago no centro da cidade. Vai abranger a continuação da Getúlio Vargas, entre a Barão do Rio Branco e Independência; Barão do Ladário entre Getúlio Vargas e Tito Beccon e continuação da Tito Beccon entre Barão do Ladário e Barão do Rio Branco.

Serão mais 79 vagas, com a instalação de três parquímetros e já foram colocadas as placas sinalizando a área azul, que atende a pedidos do comércio desta quadras e dos motoristas. Os equipamentos já estão funcionando,, mas a cobrança para valer começará no dia 4 de setembro.