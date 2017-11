O comerciante mais antigo em atividade

Em Jaguari não há quem não conheça ou que não tenha comprado algum utensílio na Ferragem Tupy (do calçadão), administrada por Cevi Tambara, 86 anos. Ele começou a trabalhar no ramo quando tinha apenas 12 anos, hoje já são 74 anos na mesma profissão. “Comecei trabalhando de empregado, até que resolvi ter o meu próprio negócio e quando tinha 20 anos fundei a ferragem que tenho até hoje”.

O segredo do sucesso

Ele conta que sempre teve muito movimento em seu comércio e por isso nunca pensou em desistir. “O segredo para vender é tratar bem as pessoas, assim elas mesmas vão divulgando a empresa”. Sobre a crise, ele dá a letra: “Nesses períodos é necessário se manter no ritmo e cuidar sempre para não faltar nada aos clientes. Falam muito em crise, mas eu consigo manter o meu comércio há 66 anos”, esclarece.