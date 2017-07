O Expresso na visão das Marias

Manoel Viana – Maria de Lurdes Mayer, 67 anos, natural de São Luis Gonzaga, é assídua leitora. “Pra mim o Expresso é só alegria, pois é um jornal que rebusca um pouco a dignidade das pessoas do bem. Leio tudo sobre cultura, saúde, política e me divirto com as charges”, diz Maria de Lurdes. Maria Barth,77 anos, natural de Mato Queimado, conta que as duas ao lerem o jornal trocam ideias e comentam as matérias mais importantes. “O jornal é um veículo positivo que leva a vida dos indivíduos com muita diversão e informação”. As irmãs moram na casa junto a igreja católica onde trabalham numa missão pastoral.