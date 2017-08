Os Melhores do Ano: uma festa história

Os Melhores do Ano é um evento que começou em 97, no Círculo Militar. Depois foi para o salão nobre do Grêmio, para o União, que é bem maior, para finalmente ter lugar numa quadra de esportes, o maior lugar encontrado até agora. Eis as razões para o sucesso de um evento que é esperado por muitos durante todo o ano.

Foram meses de trabalho de muitas equipes para que a quadra do Grêmio virasse um requintado salão de festas onde o tapete vermelho recebeu as celebridades santiaguenses para o sucesso na solenidade de entrega do troféu Os Melhores do Ano 2017. Empresários de sucesso, políticos destacados, profissionais de todas as áreas festejaram em noite de gala. A agência Oficial e o jornal Expresso agradecem às mais de 600 pessoas que foram receber e aplaudir os agraciados nesta noite histórica, que consagra o evento como um dos melhores do interior do RS.

